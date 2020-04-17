РИАМО - 17 апр. В Подмосковье пациентов с легкой формой протекания коронавирусной инфекции, которые лечатся дома, врачи будут консультировать удаленно благодаря возможностям телемедицины, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Нашим пациентам направляются СМС-сообщения, звонок автоинформатора или письмо на электронную почту с предложением получить телеконсультацию медицинского специалиста», - отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Чтобы зарегистрироваться на получение таких услуг, нужно зайти в личный кабинет на портале госуслуг. Врач ответит на все интересующие пациента вопросы. После консультации больной получит рекомендации по лечению.

Пилотный проект онлайн-консультаций реализуется министерством здравоохранения Московской области при техподдержке портала gosuslugi.ru. Пока проект подразумевает только консультирование больных коронавирусной инфекцией, проходящих лечение на дому. В перспективе планируется распространить его и на других пациентов.

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Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4070 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 472.

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.