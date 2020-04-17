РИАМО - 17 апр. В Москве 77 жилых домов общей площадью 1,5 миллиона квадратных метров находятся сейчас на стадии проектирования, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

Специалисты предусматривают на всех объектах удобное расположение предметов интерьера. В квартирах предусмотрены гостиные, спальни, кухни, прихожие, гостевые санузлы и балконы.

«Всего же с момента старта программы введено в эксплуатацию 56 жилых домов, из них передано под заселение 49 домов», — отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Предусмотрены также квартиры, в которых будут жить маломобильные граждане. Планировка для таких квартир предусматривают увеличенную ширину коридоров и дверных проемов. Также в таких квартирах устанавливают специальную сантехнику, все выключатели, розетки, дверные ручки, звонки находятся на удобном уровне.

Квартиры в рамках реновации будут сдавать с отделкой. Стены в комнатах, кухне и коридоре будут оклеены флизелиновыми обоями, а в ванной и туалете облицованы плиткой. Потолок в санузлах окрашенный или подвесной, а в остальных помещениях окрашенный или натяжной. В зависимости от типа помещения на полу может быть уложен ламинат либо керамогранитная плитка.

Также в квартирах установят необходимую сантехнику — ванну, унитаз, раковину, а также полотенцесушитель и смесители. Кухни оборудуют плитой и мойкой, по всей длине рабочей зоны будет керамический фартук.

На первых этажах новых домов разместятся помещения общественного питания. В вестибюлях запроектированы колясочные.

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