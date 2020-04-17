РИАМО – 17 апр. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день нет точного прогноза дальнейшего развития ситуации с коронавирусом, сообщает Газета.ru.
По словам представителя Кремля, подобных прогнозов и быть не может.
«Конечно, точного прогноза здесь быть не может. Решения принимаются по ситуации в зависимости от темпов роста заболеваемости», — отметил он.
За последние сутки в России подтверждено 4070 новых случаев коронавируса в 81 регионе. Из них 1959 случаев в Москве и 472 в Московской области.
Текстовая трансляция
17 АПРЕЛЯ
- За сутки в России зарегистрировали 4070 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 472.
- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.
- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.
- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.
- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.
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