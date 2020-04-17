РИАМО – 17 апр. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день нет точного прогноза дальнейшего развития ситуации с коронавирусом, сообщает Газета.ru.

По словам представителя Кремля, подобных прогнозов и быть не может.

«Конечно, точного прогноза здесь быть не может. Решения принимаются по ситуации в зависимости от темпов роста заболеваемости», — отметил он.

За последние сутки в России подтверждено 4070 новых случаев коронавируса в 81 регионе. Из них 1959 случаев в Москве и 472 в Московской области.

Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4070 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 472.

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.