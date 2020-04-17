РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 апр. Специалисты управляющей компании заменили и утеплили трубы тепловой сети на территории Климовской городской больницы №2 в подмосковном Подольске, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

«Специалисты МУП «СЕЗ» провели плановые ремонтные работы участка наружной тепловой сети на территории Климовской городской больницы №2. Они заменили отдельные трубы и утеплили их», - говорится в сообщении.

В Подольске продолжается ремонт стационара Климовской городской больницы №2. На него выделили 138 миллионов рублей. На эти средства проведут общестроительные работы, заменят вентиляцию.