РИАМО – 17 апр. Депутаты Госдумы в окончательном чтении в пятницу приняли закон о подаче заявления на получение российского гражданства без отказа от иностранного, сообщает Газета.ru.

Согласно новому закону, больше не нужно находиться в стране в течение пяти лет. Также не нужно подтверждать наличия законного источника средств к существованию для людей без гражданства, но у которых есть паспорт СССР.

«Кроме того, такое требование перестанет действовать в отношении иностранцев, состоящих в браке с россиянином, проживающим на территории РФ, и при наличии у них общих детей», – говорится в сообщении.

В рамках нового закона гражданам Украины, Белоруссии, Молдовы и Казахстана предоставляется право на получение упущенного гражданства при наличии вида на жительство.