РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 апр. Работающим жителям городского округа Щелково, которые пользуются общественным транспортом, необходимо соблюдать рекомендации специалистов и санитарные нормы, чтобы обезопасить себя и своих близких, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Действующий режим самоизоляции является обязательным для всех, однако есть категория граждан продолжающих ездить на работу и вынужденных использовать общественный транспорт», - говорится в сообщении.

Чтобы максимально себя обезопасить необходимо соблюдать основные меры санитарной безопасности: избегать часов пик, пользоваться защитными масками и перчатками, после выхода из салона продезинфицировать руки салфеткой или антисептиком, не прикасаться к лицу, по возможности переодеваться после поездки, избегать тесного контакта с чихающими или кашляющими людьми, стараться поддерживать дистанцию как минимум 1,5 метра, по возвращении домой одежду необходимо постирать и, по возможности, вымыть голову.

С 15 апреля все жители Подмосковья в условиях распространения коронавируса обязаны получить цифровой пропуск на портале госуслуг для передвижения на личном и общественном транспорте.

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Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4070 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 472.

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.