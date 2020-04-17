РИАМО – 17 апр. В Москве 31 воспитанник Нахимовского морского училища оказался инфицирован коронавирусом, всего тесты на эту инфекцию взяли у 155 курсантов, сообщает ТАСС.

При этом у всех зараженных самочувствие нормальное. У них нет симптомов заболевания органов дыхания. Также не повышалась температура тела.

«Причиной инфицирования мог стать контакт одного из преподавателей училища с гражданскими лицами в городе Москве», – уточнили в ведомстве.

Зараженные воспитанники находятся на карантине. Все те, кто с ними контактировал также находятся в обсервациях.

За последние сутки в России подтверждено 4070 новых случаев коронавируса в 81 регионе. Из них 1959 в Москве и 474 в Подмосковье.

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