РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 апр. В микрорайоне Львовский подмосковного Подольска власти выявили в ходе проверки пыль на верхних полках почтовых и электрических ящиков и ненадлежащую уборку подъездов, управляющая компания должна устранить недостатки, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне Львовский в соцсети «ВКонтакте».



Cотрудники Территориального отдела в микрорайоне «Львовский» с 13 по 15 апреля провели мониторинг содержания многоквартирных домов в части проведения дезинфекции и санитарного содержания мест общего пользования МКД. Проверили на улице Садовая дома №№ 1А, 2А, 1, 7, на улице Горького №17, на улице Пролетарская №№ 2, 3, 4, на улице Строителей №№ 23, 24, 25, 26, 27, на улице Красная №№ 4, 2, 3А, 1А, 1, на улице Московская № 3а, на Больничном проезде, на улице Железнодорожная № 2.

«Дезинфицирующими средствами обрабатывают холлы первых этажей, почтовых ящиков, лифтовых кабин, перила, панели домофона, дверные ручки. По результатам осмотра и опроса проживающих дезинфекция проводится во всех МКД. Выявлено наличие пыли на верхних полках почтовых и электрических ящиков, не своевременная замена вышедших из рабочего состояния осветительных ламп в подъездах, ненадлежащая уборка подъездов. В целом жителями содержание мест общего пользования оценивается как удовлетворительное. Адресный перечень с замечаниями передали в управляющую компанию для устранения», - говорится в сообщении.

Обработка дезинфицирующими средствами подъездов МКД должна соответствовать требованиям Роспотребнадзора до окончания режима повышенной готовности на территории Московской области в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Мониторинг содержания МКД осуществляется сотрудниками ТО в микрорайоне Львовский в соответствии с поручением главы городского округа Подольск Николая Пестова.

Адрес электронной почты ТО в микрорайоне Львовский: gp_lvovsky@mail.ru, телефоны: 8 (496) 760-59-84 ; 8 (496) 760-59-81. Также жители могут обращаться на горячую линию ЖКХ администрации городского округа Подольск по телефонам 8 (496) 755-57-93 с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 и по телефону 8 (916) 565-96-15 круглосуточно.

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