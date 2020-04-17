РИАМО - 17 апр. В Москве волонтеры воспользовались бесплатным велопрокатом 16,5 тысяч раз за неделю, также для добровольцев доступны 500 самокатов, на которых совершается 400-500 поездок каждый день, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«С 10 апреля он (велопрокат - ред.) бесплатно доступен только тем, кто доставляет продукты, готовую еду и товары первой необходимости москвичам, которые вынуждены сидеть дома в условиях самоизоляции. В первую очередь пожилым и хронически больным людям», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

В Москве более 600 велостанций и свыше 6 тысяч велосипедов, которые доступны для волонтеров.

После окончания действия режима самоизоляции городским велопрокатом смогут воспользоваться все желающие.

Пока в Москве действует режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса, выходить из дома можно только для похода в магазин или аптеку, для выгула собаки и выноса мусора. С 15 апреля для поездок на транспорте необходим цифровой пропуск.

В Москве зафиксировано 18105 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в целом по России зарегистрировано 32008 случаев.