РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 апр. Власти подмосковного Подольска в ходе мониторинга в микрорайоне Львовский выявили недостатки в содержании прилегающей территории частной жилой застройки, фасадов и ограждений участков предприятий, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне Львовский» в соцсети «ВКонтакте».

В целях исполнения постановления администрации Подольска о проведении в 2020 году весеннего месячника по благоустройству в границах микрорайона Львовский сотрудники территориального отдела проводят мониторинг территорий. Проверяют, как наводят чистоту и порядок на территориях, прилегающих к объектам недвижимости физических и юридических лиц.

«16 апреля провели мониторинг частной жилой застройки, автомобильных дорог регионального и местного значения, прилегающей территории к предприятиям, расположенным на промышленной площадке в непосредственной близости к проезду Металлургов, Старосимферопольскому шоссе (улица Московская). По выявленным недостаткам по содержанию прилегающей территории, фасадов, ограждений земельных участков, незаконно размещенной рекламе направлены обращения об устранении юридическим и физическим лицам», - говорится в сообщении.

На предстоящей неделе проведут проверку санитарного состояния и благоустройства гаражных кооперативов, садоводческих товариществ и территорий, прилегающих к ним.