РИАМО - 17 апр. Страховой Дом ВСК теперь выпускает карты со скидками на страховые услуги по программе лояльности в мобильном приложении «Кошелек», говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Теперь владельцы смартфонов, использующие приложение «Кошелек», могут добавить и выпустить новую виртуальную карту ВСК на получение страховых услуг и сервисов от компании», — говорится в сообщении.

Выпущенная в приложении «Кошелек» карта ВСК предоставляет пользователям доступ к специальным акциям, а значит, дает возможность приобрести полисы страхования по более выгодной цене. Например, можно оформить полис КАСКО со скидкой 20%.

Пользователи «Кошелька» активно используют онлайн-сервисы и по достоинству оценят не только возможность совершения покупки полиса через приложение, но и максимально упрощенную процедуру урегулирования, включая загрузку фото автомобиля с использованием телефона, возможность дистанционно заявлять об убытке и отслеживать все этапы урегулирования онлайн в смартфоне.

Чтобы получить скидку, необходимо при регистрации в мобильном приложении или в интернет-магазине (www.shop.vsk.ru) просто указать код CARDSVSK (ссылка для регистрации и код указываются на карте).

Всем пользователям, заинтересованным в оформлении полиса и получении выгодных предложений по страхованию, могут быть интересны и дополнительные сервисы, сопутствующие программам страхования в ВСК, например: мойка окон, уборка квартиры, юридическая помощь, консультация психолога. В полис «Телемедицина» включены дистанционные консультации врачей 24/7.

Приложение «Кошелек» полностью заменяет бумажник и избавляет пользователей от необходимости носить с собой пластиковые карты. В нем также можно получить достоверную информацию об акциях и вовремя воспользоваться скидками и специальными предложениями компаний и торговых сетей.

«С момента успешного старта проекта ежедневно сотни пользователей программы выпускают скидочную карту ВСК в приложении «Кошелек», аудитория которого насчитывает сегодня более 12 миллионов пользователей. Мы надеемся, что результатом этой синергии будет реализация высокотехнологичных финансовых и страховых сервисов для всех пользователей приложения», — отметила руководитель блока развития бизнеса ВСК Ольга Сорокина.