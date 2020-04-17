РИАМО - 17 апр. Утром в пятницу общее число пассажиров в подмосковных автобусах снизилось на 78% по сравнению с началом марта, при этом с 13 апреля количество пассажиров каждый день сокращается примерно на 4%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В автобусах не было школьников и пассажиров старше 65 лет. Количество пассажиров льготных категорий сократилось на 84% с начала марта, при этом число пассажиров младше 65 лет также сократилось на 77%», – говорится в сообщении.

С 15 апреля жителям Подмосковья необходимо иметь цифровой пропуск для совершения поездок на личном и общественном транспорте. Получить пропуск можно на портале госуслуг. Тем не менее гражданам рекомендуется соблюдать режим самоизоляции с целью снижения риска распространения коронавируса.

Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4070 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 472.

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.