РИАМО - 17 апр. Жителям Подмосковья рассказали, что они смогут оформить пособие по безработице онлайн, отправив необходимые документы на сайт «Работа в России», приходить в центр занятости не нужно, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«На портале необходимо подать в электронном виде резюме и заявление, а все остальные сведения и данные центры занятости формируют самостоятельно путем межведомственного взаимодействия», – сказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

При этом пользователь сможет посмотреть все предложенные ему вакансии в своем личном кабинете, а также откликнуться на интересные предложения. Если на 11-й день житель не сможет найти работу, то ему назначат пособие по безработице.

Такой порядок будет действовать до 31 декабря.

На фоне распространения коронавируса нового типа Covid-19 в Московской области ввели режим повышенной готовности. Работа ряда предприятий и организаций ограничена, а для жителей всех возрастов действует режим самоизоляции.

Выйти из дома можно только по веской причине, для поездок на транспорте нужен специальный цифровой пропуск. В Подмосковье зафиксировано 4526 случаев заражения коронавирусом.

Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4070 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 472.

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.