РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 апр. Срок подачи документов от кандидатов в члены Общественной палаты Люберец продлили до 15 июня, документы можно выслать по электронной почте, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в Московской области, а также с учетом мер, предпринимаемых органами государственной и муниципальной власти для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, администрацией принято решение о корректировке основных этапов формирования нового состава Общественной палаты городского округа.

«Рабочей группой Общественной палаты Московской области по формированию новых составов муниципальных общественных палат рекомендовано установить период для приема документов с 16 марта по 15 июня 2020 года включительно. При этом кандидаты в члены нового состава Общественной палаты округа имеют возможность направлять документы на адрес электронной почты: oplubertsy2020@yandex.ru», - говорится в сообщении.

С полным перечнем документов можно ознакомиться на официальном сайте Общественной палаты Московской области (https://opmosreg.ru/) и на сайте городского округа Люберцы (люберцы.рф).