В этом году Пасха выдается действительно необычная – люди не пойдут в церковь освящать яйца и куличи, дома не будет столпотворения друзей и родственников, приносящих праздничные угощения. Такие обстоятельства вынуждают придумывать что-то особенное, чтобы не заскучать. Обозреватель РИАМО сделала подборку необычных способов, как развлечь себя и своих близких в сам праздник и во время подготовки к нему.

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Способ № 1. Приготовить все своими руками

Из года в год у большинства из нас не хватает времени на то, чтобы приготовить для пасхального стола все сразу: и покрасить яйца, и поставить тесто на куличи, и сделать творожную пасху. Притом такая грандиозная подготовка может развлечь всю семью на пару-тройку дней, что неплохо в современных реалиях. На просторах интернета есть множество рецептов – можно попробовать разные и выбирать самые лучшие.

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Способ № 2. Украсить весь дом

Здесь дела обстоят также, как и в первом случае – многим часто не хватает времени, чтобы полноценно подготовиться к Пасхе и украсить дом или квартиру: развесить разноцветные яйца на ярких шелковых ленточках или нитках, украсить бантами ветки вербы, которые стоят у нас с прошлого воскресенья, нарисовать пасхальные картины и расставить их по всему дому. Помните, что Пасху мы отмечаем не один день, а целую неделю, поэтому кролики и цыплятки будут долго радовать всю семью и привносить в дом весеннее настроение.

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Способ № 3. Устроить охоту за шоколадными яйцами

Эта традиция пришла из Германии. Все дети, в семьях которых устраивают такую охоту, в восторге от этого. Для них праздник Пасхи становится еще долгожданнее.

Согласно легенде, чуть выглянет солнце в светлое Христово Воскресение, по всем домам, где живут дети, пробегает пасхальный кролик. В самых укромных местах он оставляет шоколадные яйца и другие сладкие подарки. Утром дети должны взять корзинки и пойти на поиски спрятанных шоколадных яиц. Охоту можно устраивать хоть всю пасхальную неделю.

Учитывая нынешние обстоятельства всемирной изоляции, поохотиться за шоколадными яйцами можно и онлайн. Такую игру организовала компания Milka. Яйца спрятали по всему интернету: в социальных сетях, популярных пабликах, интернет-магазинах. Участвовать могут как дети, так и взрослые. QR-код с онлайн-игрой можно найти на упаковках с продукцией.

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Способ № 4. Устраивайте яичные битвы

Если в вашей семье нет такой традиции, скорее ее заводите. Яичные битвы — это весело и озорно. Вот в чем суть: перед тем как съесть пасхальное яйцо, нужно проверить насколько оно крепкое. Каждый выбирает себе яйцо и ударяется им с остальными. У кого оно треснуло — тот выбывает из состязания. У кого яйцо не треснуло, тот и победил.

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Способ № 5. Отправить всем письма и рукодельные открытки

Чем занять детей, а заодно и себя — вот главный вопрос, который задают родители последние несколько недель. Перед Пасхой можно всей семьей написать друзьям и родственникам настоящие письма и открытки. Для ребятишек это будет новый опыт, а для взрослых – ностальгия. Пусть малыши рисуют праздничные картинки и сочиняют короткие пасхальные стишки. Только представьте, как близким будет приятно найти такое поздравление в своем почтовом ящике.

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Способ № 6. Организовать онлайн-застолье

Встречи, переговоры и просто дружеские посиделки перешли в онлайн-формат. Идти в гости нельзя, но устроить семейный онлайн-обед никто не запрещает. Установите мониторы так, чтобы другим было видно вас, включайте камеры – праздничное настроение гарантировано. Есть много приложений, с помощью которых можно это устроить. Пользоваться ими не так сложно, старшему поколению получится объяснить все по телефону. Увидеться и пообщаться, хоть и за виртуальным столом, будет большим пасхальным подарком для всех.

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