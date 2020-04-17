РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 апр. Председатель совета депутатов Мытищ Андрей Гореликов провел десятое заседание совета депутатов городского округа в режиме видеоконференцсвязи, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

«На заседании 16 апреля депутаты утвердили перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности городского округа Мытищи в собственность Московской области, а также федеральную. Приняли к сведению отчет о работе Контрольно-счетной палаты округа за 2019 год», - говорится в сообщении.

Следующее заседание совета депутатов городского округа Мытищи намечено на 21 мая.