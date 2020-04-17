РИАМО - 17 апр. Русская православная церковь может направить 20 специально подготовленных священников в коронавирусные больницы для совершения таинства причастия больных, сообщил в пятницу член рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«В силу эпидемиологической ситуации сегодня больницы, не только инфекционные, а все больницы закрыты на вход. На данный момент священников не допускают. Мы понимаем требования врачей, но мы предлагаем 20 подготовленных священников, которые не просто проинструктированы и готовы работать в такой ситуации и готовы соблюдать все требования, но которые готовы при их контакте с инфекционными больными остаться там положенное время», - сказал Легойда в ходе пресс-конференции в формате онлайн.

Легойда отметил, что в первую очередь подготовленных священников готовы направить в московские больницы, где находятся пациенты с коронавирусом.

По его словам, РПЦ разработала схему причащения человека в инфекционном блоке по церковным канонам. При этом учли тот факт, что из инфекционного блока нельзя ничего выносить.

«На днях информация была передана во все структуры. Находится в работе. Мы надеемся, что вопрос будет решен», - добавил Легойда.

Он также сообщил, что в случае заражения священнослужителей коронавирусом в их храмах проходит санобработка, здания закрывают на несколько дней. При этом в настоящее время храмы закрыты для прихожан – в них остались только священники, пономари и волонтеры.

По словам Легойды, на прошлой неделе число прихожан в московских храмах уменьшилось в 4-5 раз. Однако он не осуждает тех, кто приходит к храмам.

«Надеюсь, что если какая-нибудь бабушка окажется у храма (на Пасху - ред.), полицейский отнесется к ней с пониманием и будет по-доброму убеждать вернуться домой», - заключил Легойда.

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17 АПРЕЛЯ

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