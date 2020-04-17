РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 апр. Ресторан, трактир и кафе Подольска присоединились к марафону федерального проекта «Гастрономическая карта России», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Федеральный проект «Гастрономическая карта России» объединил рестораны, семейные пекарни, кафе, производителей локальных продуктов из 30 регионов, чтобы провести марафон и показать и рассказать о том, как малый и средний бизнес справляется в период пандемии коронавируса. Введенный режим самоизоляции стал причиной закрытия ресторанов-участников проекта, но некоторые из них создали свои службы доставки и начали проводить кулинарные онлайн-курсы.

«От Подмосковья к марафону присоединились более 30 ресторанов-участников из 13 городов: Волоколамска, Дмитрова, Зарайска, Истры, Клина, Коломны, Красногорска, Одинцова, Подольска, Рузы, Сергиева Посада, Серпухова и Солнечногорска. Из Подольска к марафону присоединились ресторан «Русский чай», трактир «Казачок» и кафе «Здрасьте», - говорится в сообщении.

В настоящее время среди участников - винодельни, рестораны, семейные кафе, фермы, сыроварни, турбазы и этнокультурные центры. Полный список, контакты и меню можно посмотреть на странице «Гастрономической карты России».

Список участников марафона проекта «Гастрономическая карта России» постоянно пополняется кафе и ресторанами со всех регионов страны, обновления появляются на сайте.