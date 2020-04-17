РИАМО - 17 апр. В Хохловском переулке в центре Москвы полицейскими задержан 32-летний местный житель в форме сотрудника ОВД, который нарушил режим самоизоляции, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«При патрулировании территории сотрудники полиции ОМВД России по Басманному району в Хохловском переулке задержали 32-летнего жителя столицы, который осуществил незаконное ношение форменной одежды со знаками различия правоохранительных органов РФ, а именно формы сотрудника полиции МВД России», — говорится в сообщении.

При этом мужчина находился в более чем 500 метрах от места фактического проживания, чем нарушил требования режима самоизоляции.

В итоге в отношении него правоохранители составили протоколы об административных правонарушениях по статьям 17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды со знаками различия) и 3.18.1 КоАП РФ (нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности).

По данным СМИ, задержанный — участник группы Pussy Riot Петр Верзилов.

В Москве из-за распространения коронавируса действует режим самоизоляции. Граждане не могут покидать жилище без веской причине.

Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

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