РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 апр. Власти подмосковного Подольска вывезли 266 кубометров твердых коммунальных отходов (ТКО) с проблемных адресов с начала апреля, сообщается в докладе о мерах профилактики коронавируса в городском округе, имеющемся в распоряжении «РИАМО в Подольске».

Администрация Подольска с 31 марта взяла во временное управление мусоровоз для организации вывоза ТКО по проблемным адресам. Вывоз ТКО проводится в соответствии с графиками, существенных отклонений нет.

«16 апреля мусоровоз вывез более 16 кубометров ТКО. В том числе с территории управляющей организации МУП «ДЕЗ» в микрорайоне Юбилейный 14 кубометров и с территории больницы, расположенной вблизи деревни Бородино, 2,4 кубометра. Всего за период с 1 по 16 апреля вывезли около 266 кубометров ТКО», - говорится в документе.

На территории городского округа расположено 1545 контейнерных площадок, из них 528 возле многоквартирных домов, 128 в ИЖС, 130 возле бюджетных учреждений, 128 в СНТ и 631 возле юрлиц. Вывозят отходы 29 единиц техники (87% от потребности для вывоза крупногабаритных отходов), в том числе две единицы - ресурсоснабжающие организации (50% от потребности).