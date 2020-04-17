РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 апр. Безработным жителям городского округа Мытищи напомнили, как получить региональную доплату к пособию, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

В соответствии с постановлением губернатора Московской области на региональную доплату к пособию по безработице до 15 тысяч рублей имеют право только граждане, уволенные в 2020 году и имеющие с 1 января этого года не менее 60 календарных дней трудовой деятельности, признанные в установленном порядке безработными.

«Уважаемые мытищинцы, потерявшие работу! Для признания безработным необходимо обратиться в центр занятости населения Мытищ по месту жительства (постоянная регистрация). Граждане, имеющие временную регистрацию по месту пребывания в Московской области, безработными не признаются. Дистанционная регистрация в центре занятости в качестве безработного возможна с помощью портала «Работа в России» (https://trudvsem.ru/). Необходимо обратить внимание, что в заявлении гражданин указывает центр занятости по месту постоянной регистрации, а не проживания», - говорится в сообщении.

Более подробную информацию можно узнать на сайте центра занятости населения городского округа Мытищи.