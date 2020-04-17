РИАМО - 17 апр. Из аэропорта Шереметьево до места жительства в Москве и Подмосковье доставили более 300 пассажиров, прилетевших в пятницу с острова Бали, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Из аэропорта Шереметьево доставили до дома 199 жителей Москвы и 109 жителей Московской области для соблюдения 14-дневного карантина. Еще более 40 пассажиров из других регионов разместили в областных обсервациях, жителей ближайших регионов доставили до дома», – отмечается в материале.

Все прибывшие вернулись после отдыха на Бали. Для перевозки были задействованы 50 автобусов. Транспорт прошел обязательную дезинфекцию и санобработку перед поездками и после них. Водителей обеспечили средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками, антисептиками.

В период со 2 по 17 апреля подмосковный Минтранс организовал встречу и доставку до дома и обсерваций свыше 3,7 тысячи пассажиров, которые прилетели из зарубежья.

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Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4070 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 472.

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.