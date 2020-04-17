РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 апр. Активисты ТОС «Северный» Балашихи вручили 20 сладких подарков к Пасхе пожилым жителям на самоизоляции, куличи передал депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, сообщила председатель комитета ТОС «Северный» Светлана Кузнецова.

На территории микрорайона Северный проживают военные пенсионеры, которые служили в войсках ПВО. Они очень дисциплинированы и в период пандемии на улицу не выходят.

«Мы с ними на связи и, конечно, поддерживаем, как можем. Накануне светлого праздника Пасхи навестили наших подопечных, справились о здоровье и передали куличи. Спасибо депутату Мособлдумы Тарасу Ефимову за то, что он поддержал акцию и предоставил 20 сладких подарков», – сказала Кузнецова.

Труженица тыла Вера Быкова поблагодарила волонтеров и депутата за поддержку.

«Теперь у меня и у моих подружек основное общение по телефону. На лавочку не выйдешь, особо не посидишь. Конечно, тяжело, но так надо. Переживаем, конечно, что из-за вируса перенесли парад. Пусть потихоньку, но хотелось приехать в Балашиху, посмотреть на наших ребят из дивизии Дзержинского, возложить цветы... Будем крепиться, чтобы обязательно попасть на 75 лет Победы», – подчеркнула Быкова.

Северный был закрытым военным городком с 1953 года. В 2010 году по постановлению правительства РФ городок был открыт. В 2016 году вышел приказ замминистра обороны о передаче объектов микрорайона в муниципальную собственность.