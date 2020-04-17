Коронавирус не только изменил планы на отпуск многих россиян, но и разлучил с родителями и вторыми половинами, которые из-за закрытых границ и самоизоляции остались в других городах и даже странах. Обозреватель РИАМО расспросила москвичей, которых разлучил глобальный карантин, как они живут вдали от близких.

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Егор, 27 лет, инженер, в разлуке с девушкой:

«С марта 2019 года я живу в Вене, и в мае прошлого года познакомился с девушкой, с которой у нас завязались отношения. Все складывалось непросто, было немало жизненных испытаний, но сейчас мы проходим через одно из самых трудных, без преувеличения.

Я улетел в Москву 8 марта навестить семью и проведать больную бабушку. В Италии тогда только ввели карантин, а в Австрии не было даже и разговоров об ограничениях. Только с начала марта из магазинов пропали все средства дезинфекции и маски, но никакого ажиотажа не было. Это все вновь появилось на прилавках спустя неделю.

Моя девушка учится в консерватории, так что осталась в Вене, у нее начался весенний семестр занятий. Я даже представить не мог, что глобальный карантин возможен, и планировал, что вернусь в Австрию уже через несколько дней, ведь на конец недели у меня было назначено собеседование.

Но решения МИДа и Минтранса были внезапными, и моя девушка не успела улететь в Москву до прекращения авиасообщения. Ее консерваторию перевели на карантин, но уже после того, как Россия закрыла сообщение. Бессмысленно оставаться в Вене, если учебные занятия были отменены на неопределенный срок.

Вот уже месяц мы общаемся по переписке, созваниваемся по видеосвязи в WhatsApp и ждем встречи.

Оперативный штаб в России объявлял об эвакуации российских граждан, оставшихся за границей. Моя девушка зарегистрировалась в списках на эвакуацию, с ней связались из консульства РФ в Австрии, задали вопросы о времени и причинах пребывания в Вене. Сказали собрать чемодан и ждать сообщение об авиарейсе в Россию. Через четыре дня Россия остановила все рейсы для возвращения граждан. Еще через два дня объявили о новой регистрации, моя девушка снова подала заявку. Прошло еще несколько дней, и объявили, что эвакуируют только тех, кто выехал из РФ после 1 января 2020 года, а к ней это не относится.

Пожалуй, вот эта неизвестность и постоянные изменения ситуации – самое сложное для нас обоих. Так что приходится мониторить ситуацию в России, в Австрии, в ЕС – и ждать!»

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Александра, 30 лет, продюсер, в разлуке с мужем:

«Мой муж работает моряком торгового флота. Расставания – это часть нашей жизни, к которой мы, насколько это возможно, адаптировались. Как правило, они длятся по 4-5 месяцев. Когда он в море, я веду обычный образ жизни, и вроде все в порядке. Спокойствие легко сохранять ровно до того момента, когда начинает подступать окончание контракта.

В этот раз четырехмесячный контракт супруга должен был закончиться в начале апреля. Еще в начале марта мы строили планы на его приезд в Москву. Я планировала, как мы проведем отпуск, в планах было путешествие на две-три недели на машине, но все это нарушилось введением карантина, закрытием границ и прочими ограничениями.

Мы привыкли к тому, что наши планы периодически нарушают внешние обстоятельства, но к такому повороту событий не были готовы.

Все осложняется еще и тем, что к концу контракта накапливается усталость, да и желание поскорее вернуться домой растет.

Тут приходит на помощь житейская мудрость. Важно концентрироваться на положительных моментах. Например, на том, что у моего мужа есть работа. Ежемесячно около 100 тысяч моряков по всему миру меняются, а сейчас половина застряли на берегу без работы, другая половина – уставшие и не видевшие свои семьи уже несколько месяцев.

Мы сейчас оба на самоизоляции, и теперь я лучше понимаю мужа. Он ведь находится в замкнутом пространстве по несколько месяцев. Так что для меня этот период – точка роста и самопознания. Да и для наших отношений тоже.

Теперь я понимаю, пусть и не на 100%, каково ему, когда его передвижения имеют четкие границы парохода.

Самое сложное во всем этом – неизвестность, но мы стараемся соблюдать спокойствие, так как конкретно мы на ситуацию повлиять никак не можем.

Хорошо, что у него по контракту есть связь, поэтому легче поддерживать друг друга, легче чисто психологически, потому что есть практически постоянный контакт. Опять же в силу специфики работы супруга, общение через переписку и смс для нас обычное дело.

В наших переписках и разговорах мы настраиваемся на то, что, сколько бы ни длился карантин, все равно он закончится, и мы встретимся».

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Евгения, 30 лет, редактор, в разлуке с родителями:

«В феврале 2020 года я переехала в Португалию к любимому человеку, но с оформлением документов еще не все решила. Я должна была вернуться в Москву 1 апреля, чтобы начать подготовку к одному проекту, помочь с переездом родителям и сделать некоторые документы, которые нужны для рабочей визы.

Уже с середины марта я поняла, что 1 апреля не полечу в Москву, и это не шутка.

Авиакомпания перенесла вылет на другой день, а затем и вовсе отменила рейс. Пока добиться каких-либо выплат не могу. Хорошо, что визу всем застрявшим в стране не придется срочно делать, так как все SEF работают только в крайних случаях. Было объявлено, что до конца июня легально можно будет продлить визы.

Российское консульство четыре дня вывозило россиян, но я не смогла бы попасть обратно в Португалию, поэтому и осталась. Родители переживают, конечно, так как не ясно, когда я смогу прилететь в Москву.

В Португалии сразу после объявления режима ЧС в Италии все ушли в самоизоляцию: местные забеспокоились о своих стариках и стали друг друга убеждать в необходимости принятия мер. Все относятся к ситуации крайне серьезно, уже месяц я почти не вижу гуляющих, и к океану никто не ездит.

Все мучаются дома и ждут, когда уже можно будет поехать на пляж, очень радуются общению хоть издали у супермаркетов, созваниваются по телефону и видео, загорают на балконах и высовываются в окна. Я знаю в лицо теперь всех соседей из домов напротив, и мы включаем друг другу музыку».

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Наталья, 30 лет, дизайнер, в разлуке с парнем:

«Незадолго до карантина я, живя в Санкт-Петербурге, начала встречаться с парнем из Москвы. Один раз успела съездить к нему, и тут на нашу страну обрушилась эпидемия. Я очень ждала его приезда, но теперь поездка перенеслась на непонятный срок.

В середине апреля мы планировали увидеться, но из-за карантина отменили встречу. Дело в том, что у меня и у него есть хронические заболевания, так что нам страшно заболеть.

Сейчас мы постоянно общаемся в сети и созваниваемся. Я мечтаю о том, что скоро все это закончится и мы снова сможем гулять в обнимку. Он меня успокаивает, пишет, что скучает, советует фильмы и музыку, чтобы скоротать разлуку.

Периодически меня все равно накрывает чувство тревоги, но я вспоминаю время, которое мы успели провести вместе до карантина, и это помогает мне держаться на плаву».

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