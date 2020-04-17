РИАМО - 17 апр. Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в ближайшее время не предвидится повышения ключевой ставки, сообщает Федеральное агентство новостей.

Окончательное решение будет принято на заседании 24 апреля. В повестке также обозначен вопрос целесообразности смягчения монетарной политики.

«Повышение ключевой ставки маловероятно, но все варианты будут рассматриваться на заседании совета директоров на следующей неделе», – сказала Набиуллина.

Она напомнила, что в регуляторе ранее сообщали о наличии пространства для последующего снижения ключевой ставки.

На мартовском заседании Центробанк решил оставить ключевую ставку без изменений в размере 6 % годовых.