РИАМО - 17 апр. Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в ближайшее время не предвидится повышения ключевой ставки, сообщает Федеральное агентство новостей.
Окончательное решение будет принято на заседании 24 апреля. В повестке также обозначен вопрос целесообразности смягчения монетарной политики.
«Повышение ключевой ставки маловероятно, но все варианты будут рассматриваться на заседании совета директоров на следующей неделе», – сказала Набиуллина.
Она напомнила, что в регуляторе ранее сообщали о наличии пространства для последующего снижения ключевой ставки.
На мартовском заседании Центробанк решил оставить ключевую ставку без изменений в размере 6 % годовых.
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