РИАМО - 17 апр. В Росздравнадзоре заявили, что точность отечественных тестов для выявления коронавируса составляет 95%, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Выявляется более 95% клинических образцов, содержащих SARS-CoV-2», — отмечается в материале.

Тест-системы используют метод амплификации нуклеиновых кислот для определения наличия коронавируса.

Вспышка нового типа коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего распространилась по всему миру. В настоящий момент общее число зараженных составляет свыше 2,1 миллиона человек.

Ранее ученые отмечали, что при сахарном диабете есть опасность осложнений из-за коронавируса. Повышенный уровень глюкозы в крови при инфекции может спровоцировать гиперреакцию иммунной системы.

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Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4070 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 472.

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.