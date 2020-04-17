РИАМО – 17 апр. Освятить пасхальные яства, в том числе куличи и яйца, можно перед домашней пасхальной трапезой, сообщил в пятницу глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Нет никакого специального догмата или канона в православной церкви. Но вот рекомендация, которая была дана церковью, то она предлагает, все-таки, сделать это (освятить пасхальные блюда – ред.) перед пасхальной трапезой, то есть перед тем как люди будут садиться за стол», - сказал Легойда в ходе онлайн пресс-конференции.

Он рекомендовал всем верующим в нынешней ситуации находиться дома и молиться в домашних условиях, особенно людям, которые находятся в зоне риска – граждане старше 65 лет.

В связи с эпидемией коронавируса в Москве и Подмосковье введены ограничения, для всех жителей действует режим самоизоляции. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости — из-за угрозы жизни и здоровью, в магазин, аптеку, для выгула собак, для выноса мусора, для поездки на работу.

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17 АПРЕЛЯ

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