РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 апр. В территориальном управлении «Федоскино» городского округа Мытищи ко Дню Победы приведут в порядок 33 памятника и захоронения, сообщается в Instagram-аккаунте теруправления.

«Коронавирус внес свои коррективы в график мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы. Но это не помешает нам встретить праздник достойно. День Победы будет! Мы готовимся. Сотрудники нашего территориального управления в соответствии с графиком проводят ремонтные работы памятников и захоронений. 27 из них ремонтируем своими силами, четыре - силами подрядчика, а два - совместными усилиями», - говорится в сообщении.

Общая площадь сельских территорий в городском округе Мытищи, которые подведомственны МКУ ТУ «Федоскино», составляет 19038 гектаров. В границах территориального управления находится 44 населенных пункта.

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