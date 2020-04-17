РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 апр. Библиотеки городского округа Мытищи 25 апреля примут участие во Всероссийской онлайн-акции «Библионочь. Память нашей Победы», сообщается в Instagram-аккаунте МАУК «БИЦ».

В этом году «Библионочь» будет проходить в онлайн-формате и будет посвящена Великой Победе.

«В течение всего дня на сайте библиотечно-информационного центра (http://www.maukbic.ru/), а также на страницах библиотек в соцсетях будут проходить разнообразные онлайн-мероприятия: чтение стихов «Поэзия войны»; видео-концерт «Любимые песни о войне»; краеведческие чтения «Мытищи в годы войны»; информ-дайджест «Война, какой она была»; презентация «Герои земли мытищинской»; видеорассказ по книге Сергея Алексеева «Победа будет за нами», - говорится в сообщении.

Также состоится мастер-класс «Этих дней не смолкнет слава!», презентация «Битва за Берлин», кинолекторий «В преддверии Победы». Будет доступна видеопрезентация «Мы Победу приближали как могли», пройдет исторический час «Подвиг разведчицы», посвященный Вере Волошиной, опубликуют воспоминания о войне «Война глазами очевидца» и организуют виртуальную книжную выставку «Писатели-фронтовики». А в 16:00 на всех интернет-ресурсах будет транслироваться общий видеоролик «Стихи и песни о войне».