РИАМО - 17 апр. Пасхальные богослужения будут показывать на Первом канале, канале «Россия-1», каналах «Спас» и «Союз», также трансляции будут проводить большинство московских храмов, сообщил глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Многим людям очень не хочется терять связь со своим храмом. Во многих храмах, в том числе московских, делались трансляции всех богослужений на Страстной неделе, кому-то это помогает молиться <...> И телевизионные трансляции (на Пасху - ред) будут — «Спас», «Союз», на Первом канале, «России-1», — сказал Легойда.

Он отметил, что для трансляций также используется платформа Zoom, социальные сети, видеохостинг YouTube. Достаточно набрать в поисковике название храма и посмотреть ее.

«В самой трансляции богослужения нет чего-то нового. Федеральные каналы много лет транслируют рождественские и пасхальные богослужения патриарха для тех, кто физически не может прийти в храм», — заключил Легойда.

При этом он подчеркнул, что трансляция не является заменой участия в богослужении, но является поддержкой в текущей ситуации.

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Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

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