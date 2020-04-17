РИАМО – 17 апр. В пасхальную ночь самоизолированные православные христиане могут поддержать друга, выставив в полночь зажженные лампады на подоконник, сообщил в пятницу член рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В этом году Пасха отмечается 19 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса во многих регионах России православных попросили не приходить в храмы на пасхальную службу, чтобы снизить риск заражения.

«Предлагаю такой флешмоб, который зародился в редакции журнала «Фома», для тех, кто остается дома в пасхальную ночь и не сможет посетить храм, - поставить в полночь лампадки в окна, чтобы увидеть огонечки в окнах и друг друга поддержать», - сказал Легойда.

Чтобы не унывать в сложившейся ситуации, нужно помогать тем, кому еще тяжелее, – звонить им, делать добрые дела.

«Многим верующим больно сейчас, но Пасха будет светлым и радостным праздником, который позволит не унывать. Пасха - это победа над смертью. Да, мы не всегда можем богослужение посетить, но мы можем посмотреть трансляцию, поэтому стыдновато сравнивать эту ситуацию с ситуацией новомучеников, когда за веру могли лишить жизни. Это далеко не такое серьезное испытание, через которое проходили православные христиане», - заключил Легойда.

На данный момент в России число случаев инфицирования новым типом коронавируса достигло 32008.