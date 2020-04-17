РИАМО - 17 апр. В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление с 1967 года, сообщается на сайте «Метоновости».

Так, минувшим вечером атмосферное давление было 726 миллиметров ртутного столба, что побило рекорд 2015 года, когда давление опустилось до отметки 726,6 миллиметров ртутного столба или 968,6 гигапаскаль.

В пятницу ночью давление хоть и стало подниматься, тем не менее оставалась рекордно низким для этих суток.

«Новый рекорд минимального давления составил 968,4 гигапаскаль (726,5 миллиметров ртутного столба)», — отмечается в материале.

Прошлый рекорд был в 1967 году, когда атмосферное давление опустилось до 726,8 миллиметров ртутного столба (968,9 гигапаскаль).