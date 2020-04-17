РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 апр. В женской консультации Дзержинской городской больницы отменили плановые посещения для всех пациенток, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание пациентов женской консультации. Все плановые посещения для гинекологических пациентов прекращены. Ультразвуковые исследования (скрининговые) в строго положенные сроки проводятся только беременным женщинам. Консультации беременных женщин врачами будут проводится удаленно по телефону с последующим решением вопроса о необходимости и возможности осмотра в ЖК, при условии существования такой возможности. Связь с беременными будет осуществляться согласно плановым датам назначенных посещений», - говорится в сообщении.

Постановка на учет по беременности осуществляется без предварительной записи в день обращения, но рекомендуется позвонить и уточнить, когда безопаснее обратиться на прием. Телефон для связи с врачами: 8(495)551-30-27, 8(495)551-53-36, электронная почта: dgbjk@bk.ru.

Медики призывают использовать средства индивидуальной защиты и по возможности оставаться дома. МОЦОМД (Люберецкий роддом) работает в круглосуточном режиме.

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17 АПРЕЛЯ

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