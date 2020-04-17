РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 апр. Жительница подмосковных Люберец в пятницу ночью выкидывала с балкона телевизор и другие вещи, из-за этого были повреждены припаркованные у дома машины, сообщается в Instagram-аккаунте ЖК «Люберцы».

«Сегодня (17 апреля - ред.) в районе двух часов ночи женщина начала орать «спасите, помогите». После чего она начала скидывать с балкона разные вещи: телевизор, посуду и другие. В итоге пострадали некоторые машины, особенно те, которые стояли прямо под окнами дома», - говорится в сообщении.

Как сообщил корреспонденту «РИАМО в Люберцах» сотрудник правоохранительных органов, по данному факту заявление поступило через систему-112.

«Женщине была оказана медицинская помощь. По данному факту проводится проверка», - сказал сотрудник.