РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 апр. Участники клуба «Активное долголетие» в городском округе Мытищи готовятся к празднику Пасхи и публикуют в соцсетях фотографии праздничных блюд, сообщается в Instagram-аккаунте клуба.

«Дорогие активисты! Мы благодарны за обратную связь, которую получаем от вас регулярно, для нас это очень важно. Мы продолжаем обзванивать тех, кто заполнил анкеты на дне открытых дверей нового клуба, но из-за сложившейся ситуации так и не смог побывать ни на одном занятии. Мы помним о каждом из вас! В последние дни мы особенно много получаем фотографий того, как вы готовитесь к празднику Светлой Пасхи. Очень хотим поделиться тем, насколько рукодельные и креативные наши активисты», - говорится в сообщении.

Для удобства общения сотрудников клуба и активистов создан чат в WhatsApp «Активное Долголетие». Записаться в клуб можно по телефону: +7(916)831-06-15.