РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 апр. В минувшем году в Московском областном онкодиспансере в Балашихе пролечились более 17,7 тысячи человек, из них оперативное лечение получили более 5,8 тысячи пациентов, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«За 2019 году в Московском областном онкологическом диспансере пролечено 17745 человек. В это число входят и 5865 больных, которым были проведены оперативные вмешательства. Также нашими врачами было проведено более 6 тысяч операций, то есть некоторым пациентам проводили несколько операций единовременно», - сказал главный врач медучреждения Владимир Асташов.

Он добавил, что операционный блок диспансера оснащен современным и технологичным оборудованием, которое позволяет хирургам-онкологам выполнять диагностические процедуры малотравматичным способом.

Всего на конец 2019 года в онкологических учреждения Московской области под наблюдением находилось более 200 тысяч человек.