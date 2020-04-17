РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 апр. В подмосковном Подольске в период пандемии продолжают работать 539 предприятий, на которых трудится около 40 тысяч человек, сообщается в докладе о мерах профилактики коронавируса в городском округе, имеющемся в распоряжении «РИАМО в Подольске».

«По состоянию на 16 апреля в управление по инвестиционной деятельности, поддержке производства и предпринимательства администрации округа поступила информация от 539 предприятий, продолжающих осуществлять свою производственную деятельность в период до 30 апреля 2020 года с ориентировочной численностью работников 39 тысяч 530 человек», - говорится в документе.

Среди них четыре сельскохозяйственных предприятия, на которых работает 150 человек.