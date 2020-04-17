РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 апр. В подмосковном Подольске предприятия-перевозчики в условиях пандемии коронавируса выпускают на маршруты 214 единиц подвижного состава из имеющихся 388, работают около трети водителей, сообщается в докладе о мерах профилактики коронавируса в городском округе, имеющемся в распоряжении «РИАМО в Подольске».

Транспортные услуги по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Подольска предоставляют шесть предприятий-перевозчиков: МАП №5 Подольска филиал АО «Мострансавто», МУП «Подольский троллейбус», ООО «Автомиг», ООО «Автомигтранс», ООО «Глобал» и ООО «СКИФ-ТРАНС».

«На сегодняшний день предприятиями-перевозчиками задействовано 214 единиц подвижного состава. В том числе МАП №5 Подольск филиал АО «Мострансавто» - 118, ООО «Автомиг» - 37, ООО «Автомигтранс» - 11, ООО «Глобал» - 11, ООО «СКИФ-ТРАНС» - 12, МУП «Подольский троллейбус» - 25. Предприятия-перевозчики осуществляют работу по расписанию выходного дня», - говорится в документе.

Пассажиропоток в условиях пандемии снизился на 70-80% от общего количества пассажиров, пользующихся муниципальными маршрутами на территории Подольска.

Всего у предприятий-перевозчиков имеется 388 единиц транспортных средств: МАП №5 Подольска филиал АО «Мострансавто» - 199 единиц различного класса, ООО «Автомиг» - 73, ООО «Автомигтранс» - 23, ООО «Глобал» - 22, ООО «СКИФ-ТРАНС» - 24, МУП «Подольский троллейбус» - 47 троллейбусов.

Общая численность сотрудников предприятий-перевозчиков составляет 1304 человека, из них работают около трети - 465 человек. В МАП №5 Подольска филиал АО «Мострансавто» - 680 человек, работают 152; в ООО «Автомиг» - 150, работают 76; в ООО «Автомигтранс» - 36, работают 32; в ООО «Глобал» - 42, работают 15; в ООО «СКИФ-ТРАНС» - 67, работают 19; в МУП «Подольский троллейбус» - 329, работает 171 человек.