РИАМО (ЩЕЛКОВО) – 17 апр. По данным Щелковского управления социальной защиты населения, более 48 тысяч пенсионеров старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями получили вторую часть региональных выплат в размере 1,5 тысячи рублей, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

Цель региональной матпомощи – поддержать население в условиях режима самоизоляции.

«Выплату получают пенсионеры старше 65 лет и люди, имеющие хронические заболевания. В ближайшее время вторая часть выплаты будет предоставлена еще 1928 пенсионерам старше 65 и 1820 людям с хроническими заболеваниями», – говорится в сообщении.

Общая сумма выплат составляет три тысячи рублей. Первая половина суммы была перечислена гражданам, имеющим право на ее получение, еще в конце марта. Средства поступают на счета автоматически или их приносит почтальон.