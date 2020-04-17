РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 апр. Сотрудники гипермаркета «Глобус» в Балашихе собрали 22 продуктовых набора для малообеспеченных семей, благотворительную акцию организовали по инициативе Общественной палаты округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Благотворительная деятельность на территории Балашихи проходит регулярно. Более года существует акция «Твори добро Балашиха», в рамках которой представители Общественной палаты предлагают разную помощь как семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, так и детям, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

«Сегодня предприятия нашего округа оказывают благотворительную помощь семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. В работе также задействованы волонтеры, которые доставляют продукты жителям. Процесс происходит так, что сначала представители комиссии по делам несовершеннолетних звонят семьям и предупреждают о нашем приезде, после чего мы или получаем, или собираем продукты и едем к ним», - сказала председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Заместитель управляющего гипермаркета по продажам непродовольственных товаров Светлана Огиенко рассказала, что к ним обратились Общественная палата Балашихи и комитет по делам несовершеннолетних, после чего гипермаркет решил оказать помощь и собрал продуктовые наборы для малообеспеченных семей.

«В них мы положили сладкие товары, а также продукты для завтрака, каши, крупы, муку. Кроме того, в преддверии праздника Пасхи еще добавили куличи. Все наборы собирали одинаково», - отметила Огиенко.

По ее словам, гипермаркет уже не в первый раз принимает участие в благотворительных акциях. По просьбе Общественной палаты и управления по делам несовершеннолетним они помогали собирать детей в школу, а также оказывали помощь ветеранам.

Адресная помощь жителям Балашихи оказывается на территории всего городского округа, включая все микрорайоны.

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