РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 апр. Московский государственный открытый университет (МГОУ) городского округа Мытищи проведет в пятницу мастер-класс в сфере маркетинга в формате онлайн, сообщается в Instagram-аккаунте вуза.

«Просто невозможно пройти мимо! Мы продолжаем серию познавательных онлайн-занятий и приглашаем вас принять участие в мастер-классе заместителя директора МБУ «Дворец Молодежи» Мытищ Павла Журкевича. Тема встречи: «Маркетинг. Что нужно знать молодежи?», - говорится в сообщении.

В процессе мастер-класса можно получить ответы на следующие вопросы: зачем нужен маркетинг в 2020 году, чем занимается маркетолог, почему миром «правят» цифры.

Мероприятие состоится в 18:00. Ссылка на регистрацию в шапке профиля Instagram-аккаунта университета.