РИАМО - 17 апр. Люди в возрасте до 45 лет составляют 52% зараженных коронавирусом от общего числа новых заболевших, всего выявлено 1959 новых случаев инфицирования Covid-2019 за сутки, сообщает оперативный штаб столицы.

Уточняется, что 32% от числа вновь заболевших составляют люди в возрасте 46 до 65 лет.

«Пожилых значительно меньше: 7,5% зараженных от 66 до 80 лет, при этом москвичей старше 80 лет только 3,5%. Еще 5% новых заболевших — дети», — говорится в сообщении.

Все люди, контактирующие с вновь заболевшими, находятся под медицинским наблюдением.

К текущему моменту в столице зафиксировано 18105 зараженных граждан.

В Москве и Московской области действует режим обязательной самоизоляции до 1 мая. С 15 апреля для передвижение на любом виде транспорте в регионе необходимы цифровые пропуска.

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Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4070 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 472.

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.