РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 апр. В перинатальном центре Мытищинской городской клинической больницы будущим мамам предложили самим сформировать повестку дней открытых дверей в режиме онлайн, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Для того, чтобы наладить связь с будущими мамами, осуществлять обмен информацией, специалисты перинатального центра МГКБ онлайн проводят дни открытых дверей.

«То, каким темам они будут посвящены, решают и сами будущие мамы. В комментариях в социальных сетях МГКБ они оставляют свои пожелания, сообщают, что их интересует, на какие вопросы о работе перинатального центра они хотели бы получить ответы. Также функционирует круглосуточная горячая линия перинатального центра: +7(926)026-53-76», - говорится в сообщении.

У каждой будущей мамы появляется множество вопросов о том, как в больнице, в которую она попадет, будут организованы роды, какая в случае необходимости будет оказана помощь малышу. А также возникают вопросы о современных технологиях, стоящих на вооружении медицинской организации, помощи, оказываемой государством при рождении ребенка.