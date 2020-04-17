Как добраться до дачи в период всеобщей самоизоляции

Сделать это можно тремя способами: на сайте https://nedoma.mos.ru, через СМС, а также по телефону +7 (495) 777-77-77. Услуга бесплатная.

Каким бы образом вы ни оформляли пропуск, потребуются следующие данные:

- фамилия, имя и отчество направляющегося на дачу человека;

- серия и номер паспорта;

- телефон;

- e-mail (по желанию);

- номер транспортного средства, если вы едете на машине. Если едет семья, то каждый из членов семьи должен указывать этот номер автомобиля;

- номер транспортной карты «Тройка» или «Стрелка» (при наличии, для передвигающихся на общественном транспорте);

- адрес отправления (то есть адрес фактического проживания, откуда вы поедете – если он не совпадает с паспортной пропиской, то прописку указывать не нужно);

- адрес назначения;

- цель поездки (например, «на дачу»).

Исключение составляет только оформление пропуска по СМС: в этом случае не нужно указывать адрес отправления, номер телефона и e-mail.

Фотография не потребуется.

Чтобы оформить пропуск на сайте https://nedoma.mos.ru, нужно авторизоваться в системе, выбрать услугу «Получение цифрового пропуска для передвижения по территории города Москвы» и ввести вышеуказанные данные. Один человек не сможет получить пропуска для нескольких членов семьи, делать это придется каждому отдельно из своего аккаунта.

Другой вариант – оформление пропуска по телефону Единой справочной службы Москвы +7 (495) 777-77-77. Сведения нужно будет сообщить оператору.

Для оформления пропуска с помощью СМС следует отправить сообщение на короткий номер 7377. Оно должно иметь следующий формат: Пропуск*код цели*тип паспорта (кодом)*серия паспорта*номер паспорта*номер транспортного средства (если используется)*номер карты «Тройка» (если есть)*номер карты «Стрелка» (если есть)*цель выхода (максимум 20 символов)*адрес пункта назначения.

В пункте «код цели» надо указать цифру 3 (соответствует «иной цели»).

В пункте «тип паспорта» – цифру 1 (если документ – паспорт РФ), 2 (если это иностранный паспорт) или 3 (иной документ).

В пункте «номер транспортного средства» укажите номер автомобиля (для написания букв при этом необходимо использовать русскую раскладку).

В пункте «цель выхода» – «на дачу».

Пробелы между звездочкой и данными ставить не нужно.

Если, допустим, у вас нет транспортной карты или автомобиля, нужно просто ничего не писать между звездочками в местах, зарезервированных для этих сведений. Сами символы «*» необходимо сохранить.

Пример СМС-сообщения:

Пропуск*3*1*1234*123456**1111222333**на дачу*Опалиха, Пришвина, 11.

В примере не указаны номера автомобиля и транспортной карты, вместо них – звездочки.

Как получить цифровой пропуск в Москве по SMS>>