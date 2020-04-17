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Как добраться до дачи в период всеобщей самоизоляции

Корреспондент РИАМО составила инструкцию, как получить цифровой пропуск, чтобы выехать из Москвы в загородный дом.
© РИАМО,   Александр Манзюк

Введение пропусков

© персональный сайт Сергея Собянина

Выдача цифровых пропусков жителям Москвы началась 13 апреля. А с 15 апреля, чтобы передвигаться по городу на транспорте, в том числе выехать на дачу, такой пропуск обязателен. В первый же день было выдано 1,8 млн пропусков. Механизм выдачи и проверки пропусков закреплен указом мэра Москвы «Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве».

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Кто может получить пропуск

© РИАМО,   Александр Манзюк

Пропуск может получить любой человек старше 14 лет, оформлять его для ребенка не потребуется. Разъяснений о том, сможет ли поехать на свою дачу пенсионер старше 65 лет, в указе мэра нет. Однако в материале, размещенном на сайте мэрии, говорится следующее:

«Москвичи старше 65 лет и люди старше 18 лет с хроническими заболеваниями до 1 мая обязаны соблюдать самоизоляцию, то есть оставаться дома. <…> указом мэра Москвы до 1 мая приостановлено действие льгот на проезд в общественном транспорте <…> для москвичей старше 65 лет и жителей, страдающих хроническими заболеваниями».

Там же говорится, что пенсионер не может отправиться в гипермаркет за продуктами на личном автомобиле. Поэтому, вероятно, получить пропуск для поездки на дачу, если человеку больше 65 лет, не удастся.

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Категория пропуска

© РИАМО в Красногорске,   Мария Савосина

Пропускная система носит заявительный характер, а список уважительных причин для поездки остается открытым. Таким образом, человек вполне может отправиться на дачу по цифровому пропуску.

Необходимый документ относится к третьей категории пропусков – «разовый пропуск для поездок в личных целях». Ехать можно как на общественном транспорте (метро, автобус, электричка), так и на личном автомобиле.

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Сколько действует пропуск

Пропуск третьей категории действует в течение суток. Поэтому чтобы поехать на дачу, а затем вернуться в Москву на следующий день, придется оформлять два пропуска. А вот если вы хотите поехать за город и вернуться в тот же день, достаточно будет одного кода, поясняется на сайте мэрии. Оформить документ можно будет лишь дважды в неделю, поэтому надо тщательно спланировать свою поездку.

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Как оформить пропуск

© РИАМО,   Александр Манзюк

Сделать это можно тремя способами: на сайте https://nedoma.mos.ru, через СМС, а также по телефону +7 (495) 777-77-77. Услуга бесплатная.

Каким бы образом вы ни оформляли пропуск, потребуются следующие данные:

- фамилия, имя и  отчество направляющегося на  дачу человека;

- серия и номер  паспорта;

- телефон;

- e-mail (по желанию);

- номер транспортного  средства, если вы едете на машине. Если едет семья, то каждый из членов семьи должен указывать этот номер автомобиля;

- номер транспортной  карты «Тройка» или «Стрелка» (при наличии, для передвигающихся  на общественном транспорте);

- адрес отправления (то есть адрес фактического проживания, откуда вы поедете – если он не совпадает с паспортной пропиской, то прописку указывать не нужно);

- адрес назначения;

- цель поездки (например, «на дачу»).

Исключение составляет только оформление пропуска по СМС: в этом случае не нужно указывать адрес отправления, номер телефона и e-mail.

Фотография не потребуется.

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Чтобы оформить пропуск на сайте https://nedoma.mos.ru, нужно авторизоваться в системе, выбрать услугу «Получение цифрового пропуска для передвижения по территории города Москвы» и ввести вышеуказанные данные. Один человек не сможет получить пропуска для нескольких членов семьи, делать это придется каждому отдельно из своего аккаунта.

Другой вариант – оформление пропуска по телефону Единой справочной службы  Москвы +7 (495) 777-77-77. Сведения нужно будет сообщить оператору.

Для оформления пропуска с помощью СМС следует отправить сообщение на короткий номер 7377. Оно должно иметь следующий формат: Пропуск*код цели*тип паспорта (кодом)*серия паспорта*номер паспорта*номер транспортного средства (если используется)*номер карты «Тройка» (если есть)*номер карты «Стрелка» (если есть)*цель выхода (максимум 20 символов)*адрес пункта назначения.

В пункте «код цели» надо указать цифру 3 (соответствует «иной цели»).

В пункте «тип паспорта» – цифру 1 (если документ – паспорт РФ), 2 (если это иностранный паспорт) или 3 (иной документ).

В пункте «номер транспортного средства» укажите номер автомобиля (для написания букв при этом необходимо использовать русскую раскладку).

В пункте «цель выхода» – «на дачу».

Пробелы между звездочкой и данными ставить не нужно.

Если, допустим, у вас нет транспортной карты или автомобиля, нужно просто ничего не писать между звездочками в местах, зарезервированных для этих сведений. Сами символы «*» необходимо сохранить.

Пример СМС-сообщения:

Пропуск*3*1*1234*123456**1111222333**на дачу*Опалиха, Пришвина, 11.

В примере не указаны номера автомобиля и транспортной карты, вместо них – звездочки.

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Что делать, если не получается оформить

В первые дни запуска системы возникли технические накладки: трудно было дозвониться по телефону Единой справочной службы Москвы или оформить пропуск на сайте мэрии. 13 апреля в интервью «Эху Москвы» глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко посоветовал гражданам пользоваться СМС, если другие способы не срабатывают.

«Сейчас пройдет вот этот вот пик, и спокойно все оформят», – подчеркнул министр правительства Москвы.

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Результат

© персональный сайт Сергея Собянина

Сам пропуск представляет собой четырнадцатизначный код из букв и цифр (первые четыре цифры – дата окончания пропуска), который или придет в ответном СМС, или будет сформирован при оформлении на сайте мэрии, или будет продиктован оператором горячей линии. Он может выглядеть таким образом: 1104-Т123-МО11-К123. Этот код нужно сфотографировать, сделать скриншот, распечатать или просто записать на бумаге.

Будет ли пропуск действовать в Московской области

© РИА Новости,   Александр Кряжев

Цифровой пропуск работает как в Москве, так и в Московской области, поэтому для поездки на дачу будет достаточно одного кода. Если вы живете в Москве и возвращаетесь из области в столицу, надо также оформлять московский пропуск.

Ограничений на расстояние поездки не накладывается. Если дача находится за пределами Московской области, надо заранее выяснить правила въезда и выезда из региона, в который вы направляетесь.

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Какие нужно иметь при себе документы

© РИАМО,   Александр Манзюк

При себе достаточно будет иметь сам пропуск в виде кода (или скриншот на мобильном телефоне, или распечатанный, или записанный на бумаге), а также паспорт. Упоминаний о том, что потребуется документ о праве собственности или договор аренды на городскую или загородную собственность, ни на сайте мэрии, ни в документе, устанавливающем порядок получения пропусков, нет. Однако если вы живете в квартире не по прописке, на всякий случай можно перестраховаться и взять с собой какой-либо еще подтверждающий документ.

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Кто может проверить пропуск

© РИАМО,   Александр Манзюк

Проверить пропуск могут представители органов, осуществляющих контроль соблюдения правил самоизоляции. Обычно это полицейские, также могут проверять пропуска сотрудники ГИБДД и Росгвардии. Напомним, что согласно изменениям, внесенным в КоАП г. Москвы, штраф за нарушение режима самоизоляции в условиях режима повышенной готовности составляет 4 000 рублей, в случае повторного нарушения или совершения нарушения на автомобиле – 5 000 рублей.

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