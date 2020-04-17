Как добраться до дачи в период всеобщей самоизоляции

Введение пропусков
Выдача цифровых пропусков жителям Москвы началась 13 апреля. А с 15 апреля, чтобы передвигаться по городу на транспорте, в том числе выехать на дачу, такой пропуск обязателен. В первый же день было выдано 1,8 млн пропусков. Механизм выдачи и проверки пропусков закреплен указом мэра Москвы «Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве».
Кто может получить пропуск
Пропуск может получить любой человек старше 14 лет, оформлять его для ребенка не потребуется. Разъяснений о том, сможет ли поехать на свою дачу пенсионер старше 65 лет, в указе мэра нет. Однако в материале, размещенном на сайте мэрии, говорится следующее:
«Москвичи старше 65 лет и люди старше 18 лет с хроническими заболеваниями до 1 мая обязаны соблюдать самоизоляцию, то есть оставаться дома. <…> указом мэра Москвы до 1 мая приостановлено действие льгот на проезд в общественном транспорте <…> для москвичей старше 65 лет и жителей, страдающих хроническими заболеваниями».
Там же говорится, что пенсионер не может отправиться в гипермаркет за продуктами на личном автомобиле. Поэтому, вероятно, получить пропуск для поездки на дачу, если человеку больше 65 лет, не удастся.
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Категория пропуска
Пропускная система носит заявительный характер, а список уважительных причин для поездки остается открытым. Таким образом, человек вполне может отправиться на дачу по цифровому пропуску.
Необходимый документ относится к третьей категории пропусков – «разовый пропуск для поездок в личных целях». Ехать можно как на общественном транспорте (метро, автобус, электричка), так и на личном автомобиле.
Сколько действует пропуск
Пропуск третьей категории действует в течение суток. Поэтому чтобы поехать на дачу, а затем вернуться в Москву на следующий день, придется оформлять два пропуска. А вот если вы хотите поехать за город и вернуться в тот же день, достаточно будет одного кода, поясняется на сайте мэрии. Оформить документ можно будет лишь дважды в неделю, поэтому надо тщательно спланировать свою поездку.
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Как оформить пропуск
Сделать это можно тремя способами: на сайте https://nedoma.mos.ru, через СМС, а также по телефону +7 (495) 777-77-77. Услуга бесплатная.
Каким бы образом вы ни оформляли пропуск, потребуются следующие данные:
- фамилия, имя и отчество направляющегося на дачу человека;
- серия и номер паспорта;
- телефон;
- e-mail (по желанию);
- номер транспортного средства, если вы едете на машине. Если едет семья, то каждый из членов семьи должен указывать этот номер автомобиля;
- номер транспортной карты «Тройка» или «Стрелка» (при наличии, для передвигающихся на общественном транспорте);
- адрес отправления (то есть адрес фактического проживания, откуда вы поедете – если он не совпадает с паспортной пропиской, то прописку указывать не нужно);
- адрес назначения;
- цель поездки (например, «на дачу»).
Исключение составляет только оформление пропуска по СМС: в этом случае не нужно указывать адрес отправления, номер телефона и e-mail.
Фотография не потребуется.
Чтобы оформить пропуск на сайте https://nedoma.mos.ru, нужно авторизоваться в системе, выбрать услугу «Получение цифрового пропуска для передвижения по территории города Москвы» и ввести вышеуказанные данные. Один человек не сможет получить пропуска для нескольких членов семьи, делать это придется каждому отдельно из своего аккаунта.
Другой вариант – оформление пропуска по телефону Единой справочной службы Москвы +7 (495) 777-77-77. Сведения нужно будет сообщить оператору.
Для оформления пропуска с помощью СМС следует отправить сообщение на короткий номер 7377. Оно должно иметь следующий формат: Пропуск*код цели*тип паспорта (кодом)*серия паспорта*номер паспорта*номер транспортного средства (если используется)*номер карты «Тройка» (если есть)*номер карты «Стрелка» (если есть)*цель выхода (максимум 20 символов)*адрес пункта назначения.
В пункте «код цели» надо указать цифру 3 (соответствует «иной цели»).
В пункте «тип паспорта» – цифру 1 (если документ – паспорт РФ), 2 (если это иностранный паспорт) или 3 (иной документ).
В пункте «номер транспортного средства» укажите номер автомобиля (для написания букв при этом необходимо использовать русскую раскладку).
В пункте «цель выхода» – «на дачу».
Пробелы между звездочкой и данными ставить не нужно.
Если, допустим, у вас нет транспортной карты или автомобиля, нужно просто ничего не писать между звездочками в местах, зарезервированных для этих сведений. Сами символы «*» необходимо сохранить.
Пример СМС-сообщения:
Пропуск*3*1*1234*123456**1111222333**на дачу*Опалиха, Пришвина, 11.
В примере не указаны номера автомобиля и транспортной карты, вместо них – звездочки.
Что делать, если не получается оформить
В первые дни запуска системы возникли технические накладки: трудно было дозвониться по телефону Единой справочной службы Москвы или оформить пропуск на сайте мэрии. 13 апреля в интервью «Эху Москвы» глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко посоветовал гражданам пользоваться СМС, если другие способы не срабатывают.
«Сейчас пройдет вот этот вот пик, и спокойно все оформят», – подчеркнул министр правительства Москвы.
Результат
Сам пропуск представляет собой четырнадцатизначный код из букв и цифр (первые четыре цифры – дата окончания пропуска), который или придет в ответном СМС, или будет сформирован при оформлении на сайте мэрии, или будет продиктован оператором горячей линии. Он может выглядеть таким образом: 1104-Т123-МО11-К123. Этот код нужно сфотографировать, сделать скриншот, распечатать или просто записать на бумаге.
Будет ли пропуск действовать в Московской области
Цифровой пропуск работает как в Москве, так и в Московской области, поэтому для поездки на дачу будет достаточно одного кода. Если вы живете в Москве и возвращаетесь из области в столицу, надо также оформлять московский пропуск.
Ограничений на расстояние поездки не накладывается. Если дача находится за пределами Московской области, надо заранее выяснить правила въезда и выезда из региона, в который вы направляетесь.
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Какие нужно иметь при себе документы
При себе достаточно будет иметь сам пропуск в виде кода (или скриншот на мобильном телефоне, или распечатанный, или записанный на бумаге), а также паспорт. Упоминаний о том, что потребуется документ о праве собственности или договор аренды на городскую или загородную собственность, ни на сайте мэрии, ни в документе, устанавливающем порядок получения пропусков, нет. Однако если вы живете в квартире не по прописке, на всякий случай можно перестраховаться и взять с собой какой-либо еще подтверждающий документ.
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Кто может проверить пропуск
Проверить пропуск могут представители органов, осуществляющих контроль соблюдения правил самоизоляции. Обычно это полицейские, также могут проверять пропуска сотрудники ГИБДД и Росгвардии. Напомним, что согласно изменениям, внесенным в КоАП г. Москвы, штраф за нарушение режима самоизоляции в условиях режима повышенной готовности составляет 4 000 рублей, в случае повторного нарушения или совершения нарушения на автомобиле – 5 000 рублей.
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