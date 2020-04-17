РИАМО - 17 апр. В Москве 18 апреля состоится уже четвертая с конца марта масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



«Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции силами специалистов комплекса городского хозяйства будет проведена сплошная обработку дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов», - сказал Бирюков.



По его словам, особое внимание специалисты уделят территориям лечебно-профилактических учреждений, перед входом в метрополитен, а также дезинфекции транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта.

Кроме того, тщательно продезинфицируют общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

«Для проведения дезинфекции используются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны для людей и животных, широко используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания», - подчеркнул Бирюков.

В работе будет задействовано более 4,5 тысяч единиц распылительной и поливомоечной техники.

Бирюков напомнил, что в Москве ежедневно проводится дезинфекция всех подъездов многоквартирных домов, в частности, обрабатываются входные группы, домофоны, лестничные пролеты, перила, пандусы, почтовые ящики, окна, мусоропроводы, лифты, тамбуры и двери квартир.

«Сотрудники коммунальных служб будут проводить эти мероприятия на регулярной основе до тех пор, пока будет сохраняться угроза распространения в городе коронавирусной инфекции. Все необходимые ресурсы для этого имеются», - в заключении сказал Бирюков.

За минувшие сутки в Москве выявили 1959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев инфицирования в столице достигло 18105.

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Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4070 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 472.

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.