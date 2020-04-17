РИАМО – 17 апр. Предложение по созданию специального реестра, куда будут вносить доходы каждой семьи, прозвучало от Федеральной налоговой службы (ФНС), сообщает Федеральное агентство новостей.

Такая мера сможет определить доходы каждого домохозяйства.

«Приведение всех информационных систем к одному знаменателю будет рождать так называемый «золотой идеальный профиль», в котором будут обобщаться примерно 30 видов сведений от 12 основных поставщиков», — сказал заместитель руководителя ФНС Виталий Колесников.

Он подчеркнул, что сейчас нет «нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства». Между тем, новый реестр сможет «рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги».

Кроме того, в ФНС планируют создать понятие «идентификатора», которое подразумевает под собой совокупность сведений о человеке в государственном информационном ресурсе.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ». В этот реестр будут дополнять базовые данные о гражданине, в том числе ФИО, дата и место рождения, и дополнительные сведения (семейное положение, родственные связи).