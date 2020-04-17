РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 апр. В подмосковном Подольске на 41 торговом объекте регулярно передают сообщения через громкоговорители с просьбой оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, сообщается в докладе о мерах профилактики коронавируса в городском округе, имеющемся в распоряжении «РИАМО в Подольске».

«В Подольске на 41 торговом объекте через громкоговорители с помощью аудиороликов информируют граждан о необходимости находиться дома. На подъездных и информационных стендах разместили 6074 информационные листовки с просьбой находиться дома и указали на них телефоны горячей линии ЖКХ и телефоны УК», - говорится в документе.

На детских игровых и спортивных площадках разместили 839 объявлений с просьбой не выходить на них с детьми, чтобы не подвергнуться риску заражения коронавирусом.