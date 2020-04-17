РИАМО – 17 апр. Специалисты МЧС России посоветовали россиянам не надевать маски на улице, так как на открытом пространстве полезно дышать свежим воздухом, сообщает ТАСС.

Маски стоит носить в местах большого скопления людей — например, в магазинах или общественном транспорте, а также при уходе за больными. Носить маски на улицах нежелательно.

«Ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит. <…> Здоровый образ жизни повышает сопротивляемости организма к инфекциям», – отмечается в рекомендациях МЧС.

Также рекомендуется соблюдать здоровый образ жизни, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами. Кроме того, не стоит забывать про физическую активность.

В МЧС уточнили, что маски имеют разную структуру, могут быть одноразовыми и многоразовыми, однако носить одну и ту же маску все время не рекомендуется, поскольку можно дважды заразить себя. Также специалисты посоветовали чаще менять средства защиты и после их снятия тщательно мыть руки.

До 1 мая в Москве, Московской области и ряде регионов России продлили режим обязательной самоизоляции по причине распространения коронавируса. Выходить на улицу можно лишь в случае крайней необходимости. Разрешено выносить мусор, выгуливать животных, отправляться за покупками в ближайший магазин или аптеку.

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17 АПРЕЛЯ

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