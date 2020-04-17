РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 апр. С 1 марта по 16 апреля в Подольском и Климовском центрах занятости населения безработными признали 406 человек, сообщается в докладе о мерах профилактики коронавируса в городском округе, имеющемся в распоряжении «РИАМО в Подольске».

«С 1 марта по 16 апреля в Подольский центр занятости населения обратилось 542 человека, признаны безработными 319 человек. В Климовский ЦЗН обратилось 390 человек, признаны безработными 87 человек», - говорится в документе.

С 9 апреля начала действовать возможность зарегистрироваться безработным дистанционно через портал «Работа в России» по упрощенной схеме без предоставления справки о среднемесячном заработке за последние три месяца по последнему месту работы, заверенной работодателем.

Те, кто становятся на учет на портале дистанционно, не должны прикладывать к заявлению никаких документов и копий справок, только заполнить резюме и внести данные из паспорта, адрес, номера СНИЛС, ИНН и реквизиты счета, куда перечислять пособие. Получив заявление, сотрудники центра занятости самостоятельно делают запросы в ведомства и рассчитывают пособие. В течение 11 дней с даты поступления заявления заявителя либо признают безработными, либо отклонят заявку.

Впервые обратившиеся также могут вставать на учет очно, но запись уже идет на конец мая. Тем, кого увольняют по ликвидации или сокращению предприятия, выделяют места раньше, чтобы соблюсти сроки для начисления максимального пособия. Также места в очереди освобождают те, кто самостоятельно регистрируются онлайн.

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Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

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