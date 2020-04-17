РИАМО - 17 апр. В Московской области за минувшие сутки скончались семь пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время эпидемии в регионе от коронавируса скончалось 40 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии коронавирусной инфекции нового типа в России умерли 273 пациента.

За сутки в России подтвердилось еще 4070 случаев заражения Covid-19, в том числе 472 в Подмосковье.

На сегодняшний день в Московской области зафиксировано 3526 случаев заражения коронавирусом. При этом 105 пациентов уже выздоровело.

Всего по РФ зарегистрировано 32008 случаев инфицирования.

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Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4070 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 472.

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.